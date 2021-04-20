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Доход богатейшего депутата петербургского Заксобрания сократился за год на 115 млн рублей

Марьям Ибрагимова
20 апреля, 2021 08:58
2 мин
Марьям Ибрагимова
20 апреля, 2021 08:58
2 мин
zaks.ru
zaks.ru

Депутат Законодательного собрания Петербурга от КПРФ Александр Рассудов, считавшийся на протяжении нескольких лет одним из самых богатых парламентариев города, отчитался о своих доходах за прошлый год. Как оказалось, в период пандемии заработать столько же денег, сколько удалось в 2019-м – 120,9 миллионов рублей – депутату не удалось. Так, в 2020-м его личная казна заметно опустела – доход составил лишь 5,8 миллионов рублей.

При этом депутат умудрился неплохо вложиться в недвижимость. Сейчас ему с супругой стал принадлежать участок земли на две тысячи квадратных метров, таким образом, общая площадь земель, которыми они владеют, достигла 76 тысяч квадратных метров. Кроме того, Рассудов приобрел еще две квартиры к имеющимся трем, а также заимел доли в двух новых нежилых помещениях и в жилом доме. Депутат ездит на Land Rover и имеет машиноместо, передает ЗакС.ру.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал разрешить чиновникам и депутатам не отчитываться о доходах, поскольку подача налоговой декларации создает лишь нервотрепку, а госслужащие как воровали, так и будут воровать.

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ТЕГИ
Санкт-Петербург
КПРФ
Доходы
ЗакС
Налоговая декларация
Александр Рассудов
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