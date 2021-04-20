Доход богатейшего депутата петербургского Заксобрания сократился за год на 115 млн рублей
Депутат Законодательного собрания Петербурга от КПРФ Александр Рассудов, считавшийся на протяжении нескольких лет одним из самых богатых парламентариев города, отчитался о своих доходах за прошлый год. Как оказалось, в период пандемии заработать столько же денег, сколько удалось в 2019-м – 120,9 миллионов рублей – депутату не удалось. Так, в 2020-м его личная казна заметно опустела – доход составил лишь 5,8 миллионов рублей.
При этом депутат умудрился неплохо вложиться в недвижимость. Сейчас ему с супругой стал принадлежать участок земли на две тысячи квадратных метров, таким образом, общая площадь земель, которыми они владеют, достигла 76 тысяч квадратных метров. Кроме того, Рассудов приобрел еще две квартиры к имеющимся трем, а также заимел доли в двух новых нежилых помещениях и в жилом доме. Депутат ездит на Land Rover и имеет машиноместо, передает ЗакС.ру.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал разрешить чиновникам и депутатам не отчитываться о доходах, поскольку подача налоговой декларации создает лишь нервотрепку, а госслужащие как воровали, так и будут воровать.