ФАН доказало связь «Проекта» Баданина с правительственными структурами США

Журналисты ФАН опубликовали расследование, благодаря которому выяснилось, что основатель «Проекта» Роман Баданин был завербован спецслужбами США. Его задачей является работа в информационном поле России и публикация «выгодных» американским структурам «расследований».

Фактически, «Проект» Романа Баданина становится конкурентом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Обе структуры берут заказы на публикацию фейковых расследований от иностранных структур, разбавляя потоки лжи небольшими порциями правдивой информации.

Баданин имеет богатый журналистский опыт: успел поработать в «Газета.ru», «Forbes», «Интерфакс», «Дождь» и РБК. Но отовсюду уходил со скандалом. В частности, из «Дождя» Баданин ушёл, находясь под следствием за клевету.

После увольнения из «Дождя» Баданин поступил в Стэнфорд, где ему обеспечили проживание, бесплатное обучение и премию в 85 тысяч долларов. Стоит отметить, что Стэнфорд финансируется филиалом «Горбачев-фонда», в котором журналист начинал свою карьеру.

Кроме того, в Стэнфорд свою дочь «пристроил» Алексей Навальный. Ранее в этом учебном заведении проводили Стэнфордский тюремный эксперимент и тайно исследовали влияние ЛСД на людей по заказу ЦРУ.

Собеседники ФАН из окружения Баданина рассказали, что после окончания обучения журналист сильно изменился. Он сорил деньгами и хвастался своим связями с американским посольством. «Еще шутил, что даже если посадят, то за него дипломаты впрягутся», - заявил знакомый Баданина.

Выходит, что «расследователем» Баданин стал неслучайно. Он прошёл предварительное обучение и получил защиту и преференции американских правительственных структур. Помогли в этом связи в «Горбачев-Фонде», где Баданин начинал свою профессиональную деятельность.

Важным моментом в биографии Романа является его знакомство с Елизаветой Осетинской, бывшим главредом РБК. Осетинская тоже обучалась в Стэнфорде и получила премию Джона Найта в 85 тысяч долларов, как и Баданин. После обучения в США она вернулась в Россию и открыла издание The Bell на деньги западных «инвесторов».

Учитывая, что Осетинская прошла весь путь от обучения в Стэнфорде до создания СМИ, публикующего фейковые расследования западных заказчиков, можно сделать вывод, что с Баданиным работали по той же схеме.

Бывший сотрудник The Bell сообщил ФАН, что Осетинская получала деньги из Госдепа, а сама передавала «подробные отчеты о российских депутатах, военных, сотрудниках ФСБ».

«Проект» Баданина и The Bell Осетинской по всем признакам имеют идентичный функционал, а именно специализируются на публикации заказных «расследований».

Тем не менее, особенным отличием биографии Баданина является сотрудничество с «Горбачев-Фондом». Данная организация проворачивает огромные средства и зарегистрирована сразу через четыре юридических лица.

В США зарегистрированы Gorbachev Foundation и Gorbachev Foundation North America. Inc (в Калифорнии и Массачусетсе соответственно). Кроме того, штаб-квартиры фонда зарегистрированы также в Германии (Mikhail Gorbachev Award GmbH) и Люксембурге (Gorbachev Foundation Luxembourg). Все четыре фирмы занимаются сбором пожертвований от неустановленных лиц.

Ещё в Стэнфорде Баданин заявил, что ему на его «расследовательский» «Проект» потребуется, как минимум, полмиллиона долларов в год, и в России он таких средств не соберёт. Откуда же взялись в итоге деньги? Похоже, что их «пожертвовали» именно через разветвлённую сеть «Горбачёв-Фонда» иностранные правительственные структуры.

Примечательный момент: СМИ «Проект», публикующее расследования о России, зарегистрировано в Литве. При этом в регистрационных данных был указан адрес штаб-квартиры - 2323 Byron St Palo Alto, CA 94301. Именно там проживал журналист во время обучения в Стэнфорде, это буквально в нескольких километрах от университета.

Сам же Баданин не скрывает своих тесных связей с Джаредом Райли, руководителем Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). ICIJ известна публикацией данных о «Панамских офшорах».

ICIJ является детищем другой расследовательской организации – «Центра за общественную порядочность» (CPI). Основные финансовые поступления в CPI, а следовательно, и в ICIJ, идут из таких структур, как Фонд Рокфеллера, Фонд Макартуров, Фонд Мотта, а также фондов Сороса.

В общем, судя по связям Баданина, западные структуры делают особую ставку на «Проект». На рынке публикаций заказных расследований в СМИ формируется своеобразный триумвират из «Проекта» Баданина, The Bell Осетинской и т.н. ФБК Навального. Очевидно, что деятельность этих структур должна быть подвергнута тщательной проверке со стороны российских спецслужб.