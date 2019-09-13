ФАН доказало связь «Проекта» Баданина с правительственными структурами США
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ФАН доказало связь «Проекта» Баданина с правительственными структурами США

По версии Федерального агентства новостей Роман Баданин был завербован спецслужбами США

Журналисты ФАН опубликовали расследование, благодаря которому выяснилось, что основатель «Проекта» Роман Баданин был завербован спецслужбами США. Его задачей является работа в информационном поле России и публикация «выгодных» американским структурам «расследований».

Фактически, «Проект» Романа Баданина становится конкурентом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Обе структуры берут заказы на публикацию фейковых расследований от иностранных структур, разбавляя потоки лжи небольшими порциями правдивой информации.

Баданин имеет богатый журналистский опыт: успел поработать в «Газета.ru», «Forbes», «Интерфакс», «Дождь» и РБК. Но отовсюду уходил со скандалом. В частности, из «Дождя» Баданин ушёл, находясь под следствием за клевету.

После увольнения из «Дождя» Баданин поступил в Стэнфорд, где ему обеспечили проживание, бесплатное обучение и премию в 85 тысяч долларов. Стоит отметить, что Стэнфорд финансируется филиалом «Горбачев-фонда», в котором журналист начинал свою карьеру.

Кроме того, в Стэнфорд свою дочь «пристроил» Алексей Навальный. Ранее в этом учебном заведении проводили Стэнфордский тюремный эксперимент и тайно исследовали влияние ЛСД на людей по заказу ЦРУ.

Собеседники ФАН из окружения Баданина рассказали, что после окончания обучения журналист сильно изменился. Он сорил деньгами и хвастался своим связями с американским посольством. «Еще шутил, что даже если посадят, то за него дипломаты впрягутся», - заявил знакомый Баданина.

Выходит, что «расследователем» Баданин стал неслучайно. Он прошёл предварительное обучение и получил защиту и преференции американских правительственных структур. Помогли в этом связи в «Горбачев-Фонде», где Баданин начинал свою профессиональную деятельность.

Важным моментом в биографии Романа является его знакомство с Елизаветой Осетинской, бывшим главредом РБК. Осетинская тоже обучалась в Стэнфорде и получила премию Джона Найта в 85 тысяч долларов, как и Баданин. После обучения в США она вернулась в Россию и открыла издание  The Bell на деньги западных «инвесторов».

Учитывая, что Осетинская прошла весь путь от обучения в Стэнфорде до создания СМИ, публикующего фейковые расследования западных заказчиков, можно сделать вывод, что с Баданиным работали по той же схеме.  

Бывший сотрудник The Bell сообщил ФАН, что Осетинская получала деньги из Госдепа, а сама передавала «подробные отчеты о российских депутатах, военных, сотрудниках ФСБ».

«Проект» Баданина и The Bell Осетинской по всем признакам имеют идентичный функционал, а именно специализируются на публикации заказных «расследований».

Тем не менее, особенным отличием биографии Баданина является сотрудничество с «Горбачев-Фондом». Данная организация проворачивает огромные средства и зарегистрирована сразу через четыре юридических лица.

В США зарегистрированы Gorbachev Foundation и Gorbachev Foundation North America. Inc (в Калифорнии и Массачусетсе соответственно). Кроме того, штаб-квартиры фонда зарегистрированы также в Германии (Mikhail Gorbachev Award GmbH) и Люксембурге (Gorbachev Foundation Luxembourg). Все четыре фирмы занимаются сбором пожертвований от неустановленных лиц.

Ещё в Стэнфорде Баданин заявил, что ему на его «расследовательский» «Проект» потребуется, как минимум, полмиллиона долларов в год, и в России он таких средств не соберёт. Откуда же взялись в итоге деньги? Похоже, что их «пожертвовали» именно через разветвлённую сеть «Горбачёв-Фонда» иностранные правительственные структуры.

Примечательный момент: СМИ «Проект», публикующее расследования о России, зарегистрировано в Литве. При этом в регистрационных данных был указан адрес штаб-квартиры - 2323 Byron St Palo Alto, CA 94301. Именно там проживал журналист во время обучения в Стэнфорде, это буквально в нескольких километрах от университета.

Сам же Баданин не скрывает своих тесных связей с Джаредом Райли, руководителем Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). ICIJ известна публикацией данных о «Панамских офшорах».

ICIJ является детищем другой расследовательской организации – «Центра за общественную порядочность» (CPI). Основные финансовые поступления в CPI, а следовательно, и в ICIJ, идут из таких структур, как Фонд Рокфеллера, Фонд Макартуров, Фонд Мотта, а также фондов Сороса.

В общем, судя по связям Баданина, западные структуры делают особую ставку на «Проект». На рынке публикаций заказных расследований в СМИ формируется своеобразный триумвират из «Проекта» Баданина, The Bell Осетинской и т.н. ФБК Навального. Очевидно, что деятельность этих структур должна быть подвергнута тщательной проверке со стороны российских спецслужб.

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