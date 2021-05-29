Доигрался. Стивен Сигал разработал свой первый закон для жителей России

Политика

Голливудский актер Стивен Сигал разработал свой первый закон для россиян и в ближайшее время намерен представить его своим однопартийцам, рассказал представитель партии «Справедливая Россия».

Актер и политик предлагает сделать более жесткое наказание за экологические преступления. Он предлагает давать реальные тюремные сроки и впоследствии занимать государственные должности за загрязнение атмосферы, воды или моря даже средней тяжести.

Свои предложения Сигал представит однопартийцам, обсудит с ними суровость наказания. На этом он останавливаться не собирается и предполагает дальше заниматься экологическими вопросами, пишет «Лента.ру».