Договор о военном сотрудничестве США, Великобритании и Австралии «провернули» за спиной ЕС
Евросоюз ничего не знал о том, что США, Великобритания и Австралия готовят новое партнерство в сфере обороны и безопасности. В данный момент ЕС уточняет подробности соглашения. Об этом сообщил официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано.
Днем ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон объявили о новом военном партнерстве, которое призвано усилить позиции стран в области обороны и безопасности. Инициатива получила название AUKUS. Первым шагом в рамках партнерства станет разработка атомных подлодок для австралийского ВМФ. При этом Австралия откажется от приобретения неатомных подлодок у Франции.
«Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе», - сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС, комментируя новости о партнерстве. Цитату предоставило РИА «Новости».