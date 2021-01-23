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Политика
Дочка «Газпромнефти» проштрафилась на 36 миллионов из-за экологии
23 января, 2021 11:56
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Акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», являющееся дочерней компанией «Газпромнефти», оплатит штраф в размере 36 млн рублей по решению ямальской природоохранной прокуратуры.
В ходе проверки ведомства, было выявлено обширное загрязнение нескольких крупных лесных участков, общей площадью 3.3 га.
Работы по восстановлению загрязненных нефтепродуктами лесных участков намечены на лето нынешнего года, передает «Росбалт».
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