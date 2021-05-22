ДНР: режим перемирия снова нарушен

Политика

Силовики Украины вновь обстреляли северную окраину Донецка и выпустили по ней 12 мин, рассказал представитель ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески – Донецк, выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров», - сказал он.

В Донбассе с июля прошлого года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предполагают запрет огня.

Тем не менее в начале этого месяца силовики произвели миномнтный обстрел территории ДНР. Тогда они выпустили не менее десяти мин калибром 120 миллиметров, пишут РИА «Новости».