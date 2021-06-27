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Политика
ДНР ответила Украине: Отомстим за каждого убитого и раненого жителя
27 июня, 2021 16:54
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Alexander Rekun/Global Look Press
В Донбассе жестко ответят на обстрелы ВСУ и за каждого убитого и раненого жителя региона, заявил глава республики Денис Пушилин.
Милиция, по его словам, может использовать все средства для защиты граждан республики.
«За каждого убитого военнослужащего ДНР, за каждого раненого гражданского украинская сторона отвечает во всей полноте и будет отвечать и в дальнейшем», - сказал глава непризнанной ДНР.
Ранее было возбуждено уголовное дело о подрыве жительницы Горловки на мине ВСУ.
Боевые действия на территории ДНР начались после государственного переворота на Украине весной 2014 года. Столкновения ведутся между ВС Украины и вооруженными формированиями повстанцев, пишет ТАСС.
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