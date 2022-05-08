Дмитрий Рогозин «повысил ставки» в заочной перебранке с Илоном Маском
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил американского предпринимателя Илона Маска в причастности к происходящему в Украине. По его словам, бизнесмен снабжал противостоящие российским войскам украинские силы. За это Маску «придется отвечать по-взрослому», заявил Рогозин в своём Telegram-канале.
Глава Роскосмоса заявил, что компания Илона Маска Starlink поставила оборудование спутниковой интернет-связи для украинских военных. По его данным, доставку и передачу абонентского оборудования Starlink силам Украины осуществлял Пентагон, пояснил Рогозин.
Тем самым, заключил глава госкорпорации, Маск причастен к снабжению украинцев средствами военной связи. За это Рогозин пригрозил бизнесмену ответственностью, опустившись до грубого выражения.
«А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», - заявил глава Роскосмоса в своём Telegram-канале.