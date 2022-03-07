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Политика
Дмитрий Рогозин обратился к Западу в нестандартном виде
7 марта, 2022 10:24
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Скриншот видео
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал Западу об особой роли России с помощью стихотворения. Он продекламировал произведение Александра Блока «Скифы».
Рогозин зачитал стих под кадры, отражающие разные этапы в истории страны. В видеоряд вошли времена Российской империи, СССР и наших дней.
«Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. / Попробуйте, сразитесь с нами!» - прочитал Рогозин.
Нестандартное обращение главы «Роскосмоса» показало РИА Новости.
Стихотворение Блока «Скифы» написано в 1918 году. Основная идея произведения - призыв народов к миру и согласию.
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