Дмитрий Рогозин нашёл военную угрозу в интернет-спутниках Илона Маска
Спутники системы Starlink, которую разворачивает компания Илона Маска SpaceX, может использоваться в военных целях. Такое мнение выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Он отметил, что власти США только в этом году выделили около 900 млн долларов на проект Маска. Всего же на систему Starlink предусмотрено до 20 млрд долларов. В связи с этим становится не ясно зачем американским властям тратить средства на этот проект.
Рогозин убежден, что истинная причина поддержки проекта Маска со стороны государства заключается в то, что его можно будет использовать в военных целях.
Глава Роскосмоса допусти, что спутники Starlink смогут управлять крылатыми ракетами и «перепрошивать» их параметры и цели уже после запуска. Также спутники могут использоваться для «управления спецназом» и «агентурной сетью». Кроме того, система Маска, по словам Рогозина, может использоваться для транслирования «антироссийского» контента, чтобы Россия не смогла «суверенно защитить свой собственный интернет», передаёт «ТАСС».