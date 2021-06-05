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Политика
Дмитрий Рогозин: корпорация готова искать финансовую поддержку у частного капитала
5 июня, 2021 19:55
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что государственная корпорация финансируется недостаточно и проблему придется решать путём привлечения частного капитала.
«Надеюсь, до конца этого года мы введём в тело некоторых наших организаций акционерный и частный капитал. Потому что у нас проблемы с бюджетным финансированием, и просто ходить и ныть я не готов», - цитирует Рогозина ТАСС.
По словам чиновника, в настоящий момент уже идут переговоры с потенциальными спонсорами.
Ранее Рогозин назвал идеи о массовых полетах на Марс главы SpaceX и Tesla Илона Маска абсурдом и сказкой, пишет ТАСС.
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