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Политика
Дмитрий Полянский высказался о возможности применения Россией ядерного оружия
12 мая, 2022 22:16
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Pixabay
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ответил на вопрос о возможном применении Россией ядерного оружия.
Ведущий онлайн-издания UnHerd News попросил Полянского оценить, насколько вероятна возможность применения Россией ядерного оружия.
Отвечая на вопрос, Полянский отметил, что он дипломат, а не военный, однако странам, имеющим дело с ядерной державой и угрожающим ей, «следует учитывать все варианты».
Полянский напомнил, что РФ обладает ядерным оружием и, «если есть экзистенциальная угроза России, тогда, я абсолютно уверен, что мы можем применить ядерное оружие», - приводит его слова «РИА Новости».
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