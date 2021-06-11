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Политика
Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения Москвы по пресс-конференции с Джо Байденом
11 июня, 2021 20:47
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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретного решения касательно возможной совместной пресс-конференции президентов России и США.
По словам пресс-секретаря, Владимир Путин открыт к подобной возможности. При этом он подчеркнул, что причиной встречи является тот факт, что «между Россией и США плохие отношения».
Как сообщает ТАСС, на повестке встречи двух лидеров в Женеве будет стоять ряд вопросов, таких как стратегическая стабильность, региональные конфликты, борьба с пандемией.
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