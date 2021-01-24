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Политика
Дмитрий Песков заявил о готовности на гибкость в отношениях
24 января, 2021 16:37
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Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России быть гибкой в отношениях с США.
Пределом могут стать диктат, хамство и пересечение красных линий, заявил пресс-секретарь.
Давая интервью телеканалу «Россия-1», Песков вспомнил о временах после распада СССР. По его словам, тогда Соединенные Штаты воспринимались как дружественная держава, «которая нас накормит, напоит».
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