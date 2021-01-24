Дмитрий Песков заявил о готовности на гибкость в отношениях

Политика

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России быть гибкой в отношениях с США.

Пределом могут стать диктат, хамство и пересечение красных линий, заявил пресс-секретарь.

Давая интервью телеканалу «Россия-1», Песков вспомнил о временах после распада СССР. По его словам, тогда Соединенные Штаты воспринимались как дружественная держава, «которая нас накормит, напоит».