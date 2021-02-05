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Дмитрий Песков встретил неодобрением призывы Джо Байдена

Кирилл Савушкин
5 февраля, 2021 21:32
1 мин
Кирилл Савушкин
5 февраля, 2021 21:32
1 мин
Photo
Flickr

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призыв лидера Соединенных Штатов Джо Байдена освободить политика Алексея Навального.

По словам Пескова, в Кремле не станут прислушиваться к заявлениям ультимативного характера. Речь Байдена официальная Москва охарактеризовала как «агрессивную и неконструктивную риторику».

Несмотря на явные расхождения в политике двух стран, пресс-секретарь убежден, что база для взаимодействия между державами, все же имеется.

Ранее, президент США обвинил Россию в кибератаках и вмешательстве в выборы. Об этом сообщает «Газета.ru».

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Дмитрий Песков
Алексей Навальный
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