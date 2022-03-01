Дмитрий Песков высказался о проведении выборов в Украине
После окончания боевых действий в Украине власти РФ не собираются проводить выборы или участвовать в них, поскольку это другое государство. Такое пояснение дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Представителя Кремля спросили о том, будут ли российские силы проводить выборы после окончания вооруженного конфликта.
«Кремль не может участвовать в выборах на Украине. Это другая страна», — ответил пресс-секретарь.
Также Песков отметил, что власти РФ продолжают считать легитимным президентом Украины нынешнего главу Владимира Зеленского, передаёт «РБК».
Также Песков заявил, что возможное вступление Украины в ЕС не стоит рассматривать в контексте стратегической безопасности. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».