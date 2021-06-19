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Политика
Дмитрий Песков высказался о возможной встрече Владимира Путина с другим мировым лидером
19 июня, 2021 16:25
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MFA Russia Press Service/Global Look Press
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков не исключил встречи российского лидера с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в будущем.
Как заявил пресс-секретарь, специальных планов на этот счет пока нет, но если Лондон возьмется «ремонтировать наши двусторонние отношения», то в России открыты к встрече. Об этом сообщает «Интерфакс».
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