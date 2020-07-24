По состоянию на 24 июля 10:45
Заболевших800 849
За последние сутки5 811
Выздоровело588 774
Умерло13 046
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Дмитрий Песков раскрыл секрет воинских успехов Рамзана Кадырова

Кирилл Савушкин
24 июля, 2020 14:18
1 мин
Photo
Flickr

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, за что главе Чечни Рамзану Кадырову было присвоено воинское звание генерал-майора Росгвардии. Причиной стало личное участие Кадырова в координации действий российских спецслужб в регионе.

Указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора вступил в силу 22 июля 2020 года. Чеченский лидер поблагодарил как президента Владимира Путина, так и руководителя Росгвардии Виктора Золотова.

Как передает издание REGNUM, Дмитрий Песков, в свою очередь, также дал высокую оценку действиям новоиспеченного генерала: «Вы знаете, что Кадыров сам координирует действия силовиков в случае возникновения террористической угрозы, неоднократно это делал и каждый раз показывал высокую эффективность. Таким образом ситуация была формализована».

темы
Дмитрий Песков
Рамзан Кадыров
Росгвардия
1 мин