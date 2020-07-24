Дмитрий Песков раскрыл секрет воинских успехов Рамзана Кадырова

Политика

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, за что главе Чечни Рамзану Кадырову было присвоено воинское звание генерал-майора Росгвардии. Причиной стало личное участие Кадырова в координации действий российских спецслужб в регионе.

Указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора вступил в силу 22 июля 2020 года. Чеченский лидер поблагодарил как президента Владимира Путина, так и руководителя Росгвардии Виктора Золотова.

Как передает издание REGNUM, Дмитрий Песков, в свою очередь, также дал высокую оценку действиям новоиспеченного генерала: «Вы знаете, что Кадыров сам координирует действия силовиков в случае возникновения террористической угрозы, неоднократно это делал и каждый раз показывал высокую эффективность. Таким образом ситуация была формализована».