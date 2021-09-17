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Политика
Дмитрий Песков объяснил странности в голосовании Владимира Путина
17 сентября, 2021 22:08
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Youtube / Новости на Первом Канале
Для того чтобы зарегистрироваться в системе онлайн-голосования президент РФ Владимир Путин использовал телефон одного из своих помощников. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что ни мобильного телефона, ни других «гаджетов« у главы РФ нет, поэтому пришлось воспользоваться телефоном помощника.
«Телефон одного из помощников был использован для голосования, - рассказал представитель Кремля. - Здесь все было абсолютно нормально».
Системой электронного голосования можно воспользоваться только имея учетную запись на «Госуслугах» и мобильный телефон с сим-картой российского оператора. Ранее Путин сообщал, что мобильного телефона у него нет, отмечает «ТАСС».
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