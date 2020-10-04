Новости Политика
Политика
Дмитрий Песков обозначил преграды на пути миротворческих порывов России
4 октября, 2020 13:31
1 мин
Flickr
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков высказался о степени допустимости присутствия миротворцев в районе вооруженного конфликта Азербайджана и Армении.
Ранее, в пользу такой возможности высказался армянский премьер Никол Пашинян. Политик видит перспективу в обсуждении вопроса в рамках «минской группы» ОБСЕ.
Однако, по словам Пескова, для российского присутствия необходимо согласие обеих сторон конфликта. Об этом сообщает издание РБК.
поддержать проект
1 мин