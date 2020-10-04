Дмитрий Песков обозначил преграды на пути миротворческих порывов России

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Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков высказался о степени допустимости присутствия миротворцев в районе вооруженного конфликта Азербайджана и Армении.

Ранее, в пользу такой возможности высказался армянский премьер Никол Пашинян. Политик видит перспективу в обсуждении вопроса в рамках «минской группы» ОБСЕ.

Однако, по словам Пескова, для российского присутствия необходимо согласие обеих сторон конфликта. Об этом сообщает издание РБК.