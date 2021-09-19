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Политика
Дмитрий Песков не зря проголосовал на выборах в Госдуму онлайн – ему повезло
19 сентября, 2021 11:42
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Павел Кашаев/Global Look Press
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал одним из тех россиян, кто получил выигрыш за участие в выборах депутатов Госдумы в онлайн формате. Он выиграл 10 тысяч баллов, которые советуют 10 тысячам рублей. Их можно потратить у партнёров. Об этом рассказал глава московского оперштаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
«Дмитрий Сергеевич Песков <...> [выиграл сертификат на ] 10 тыс.», - сообщил он.
При этом, по словам Венедиктова, сам Песков о выигрыше еще не знает, передаёт «ТАСС».
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