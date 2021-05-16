Дмитрий Песков не стал обнадеживать экс-советника президента США

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси придется постараться, чтобы получить российское гражданство.

«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что экс-сотрудник Государственного департамента США Сюзана Масси заявила о желании стать гражданином РФ. По словам Масси, это станет честью для нее. Об этом сообщило РИА «Новости».