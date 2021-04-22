Дмитрий Песков дал неутешительный прогноз будущему Беларуси и России

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Беларусь находятся под постоянными нападками иностранных государств. Поэтому обеим странам придётся привыкнуть жить в условиях окружающих угроз. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мы и по отдельности — Белоруссия и Россия — и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Поэтому нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии такой внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна», — заявил пресс-секретарь.

Он отметил, что Россия и Беларусь связаны и уязвимость одной из стран увеличивает риски для другой.

Песков также добавил, что с враждебностью извне сталкиваются и другие страны, но «лишь считанные единицы стран способны давать отпор таким проявлениям», передаёт «РБК».