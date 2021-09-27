Дмитрий «он-нам-не-Димон» Медведев разозлился на рекомендацию подписаться на Навального
То, что социальная сеть Twitter рекомендует своим пользователям следить за страницей оппозиционного политика Алексея Навального – «в чистом виде вмешательство» во внутренние дела РФ. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, он сам столкнулся с такой ситуацией при использовании Twitter. Просматривая рекомендации, первым человеком, на которого ему предложили подписаться, стал именно Навальный. При этом оппозиционер находится в заключении.
«Разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство», - убеждён зампредседателя Совбеза.
Медведев подчеркнул, что иностранные цифровые корпорации, в том числе и соцсети, играют по своим правилам, передаёт Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».
Отметим, именно Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией* в 2017 году выпустили громкое расследование о Дмитрии Медведеве, которое получило название «Он вам не Димон». После выхода материала во многих городах РФ прошли антикоррупционные протесты.
*Фонд борьбы с коррупцией признан запрещенной в РФ экстремистской организацией и иноагентом