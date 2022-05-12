Дмитрий Медведев: прямой конфликт России с НАТО перерастет в ядерную войну
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключает, что открытый конфликт НАТО с Россией может в конечном итоге перерасти в ядерную войну. Таким образом он отреагировал на «бесконечные разговоры иностранных аналитиков» о возможном столкновении альянса с нашей страной.
Медведева смущает тот факт, что отовсюду доносятся заявления о намерение РФ напугать мир ядерным конфликтом. Медведев считает – это возможно, поскольку НАТО продолжает накачивать Украину оружием, готовить её войска, отправлять своих наемников, также приближаться к границе с Россией, проводя там учения.
Перечисленные обстоятельства повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с РФ, а значит существует и риск перехода в полноценную ядерную войну. Медведев подчеркнул, что это будет «катастрофическим сценарием для всех». Об этом он написал в своем Telegram-канале.