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Политика
Дмитрий Гудков объявил о поездке в Болгарию. В России его ждут в полиции
12 июня, 2021 15:48
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
Бывший депутат Госдумы, политик Дмитрий Гудков объявил о намерении выехать в Болгарию. Ранее он в спешном порядке прибыл на Украину, опасаясь ареста на территории РФ.
Дмитрия Гудкова двое суток продержали в изоляторе, однако все обошлось без дальнейшего ареста. Тем не менее, в МВД обязали его явиться по требованию.
Уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана было заведено после иска департамента городского имущества Москвы на компанию тети Гудкова Ирины Ермиловой. Фирма «Сектор 2-А» задолжала за аренду помещения в 2015-2017 годах, передает Znak.com
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