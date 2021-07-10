Дмитрий Гудков о будущем президенте России: «Он не из окружения»
В России преемником Владимира Путина должен стать человек, подобный зампреду Совета безопасности России Дмитрию Медведеву, считает оппозиционер Дмитрий Гудков.
«Скорее всего, будет какая-то история а-ля Медведев-2», - сказал он.
По его мнению, для того, чтобы решить все проблемы в российской экономике, требуется современный технократ похожий на Медведева или Михаила Мишустина. Политик считает, что в самом начале они будут изображать преемственность власти, но очень скоро попытаются восстановить отношения с Западом, так как без этого не будет шансов восстановить экономику страны.
В начале лета Дмитрий Гудков покинул Россию после того, как его арестовали по делу о причинении имущественного вреда. Сейчас оппозиционер находится в Болгарии, где проживают его родители, пишет URA.RU.