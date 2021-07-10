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Политика
Для защиты. Путин одобрил создание казачьих батальонов в Росгвардии
10 июля, 2021 16:54
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Фото: Московское казачье общество
В составе Национальной гвардии появятся отдельные казачьи подразделения. Эту инициативу уже одобрил глава России Владимир Путин, заявил его полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
«Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», — цитирует полпреда Путина «РИА Новости».
Судя по более ранним заявлениям Чайки, новые подразделения будут защищать государственные объекты и в целом обеспечивать общественную безопасность.
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