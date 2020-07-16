Для приезжающих из-за границы россиян сохранится режим двухнедельной самоизоляции
Российские граждане, которые продолжают возвращаться из-за границы вывозными рейсами, будут проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию - данная норма продлена.
«Подпункт 1.1 пункта 1 после слов „в Российскую Федерацию“ дополнить словами „вывозными международными рейсами“», — говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации. Документ уже вступило в силу, сообщает телеканал «360».
Как общалось, период самоизоляции из-за пандемии коронавируса пойдет на пользу демографической ситуации в России и приведет к росту рождаемости в стране.
Как сообщил руководитель роддома Центральной клинической больницы управделами президента Евгений Ананьев, воссоединение семей на такие долгие каникулы должно было пойти на пользу. По его словам, «каких-либо пессимистичных настроений среди будущих мам, а также пациенток, идущих в протокол по программам ЭКО» замечено не было.
Кроме того, помочь демографической ситуации в России должна и программа государственной поддержки, стимулирующая рождаемость, считает врач, передает РИА Новости.