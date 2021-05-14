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Бизнес

Владимир Ефимов: Для предпринимателей Москвы заработал новый онлайн-сервис

Кирилл Голубев
14 мая, 2021 18:37
3 мин
Кирилл Голубев
14 мая, 2021 18:37
3 мин

На Инвестпортале Москвы заработал «Навигатор мер поддержки», который должен помочь предпринимателям свободно ориентироваться в перечне федеральных и региональных видов поддержки — субсидиях, льготах и грантах. Подробнее о функционале сервиса рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для удобства в пользовании функционалом Инвестиционного портала Москвы был запущен новый сервис — онлайн-навигатор, который позволяет предпринимателям быстро и удобно узнавать о доступных финансовых и нефинансовых мерах поддержки. Заммэра уточнил, что речь идёт о налоговых льготах, субсидиях и грантах.

Воспользоваться «Навигатором мер поддержки» могут как производители, так и инвесторы. Для этого им необходимо подать онлайн-заявку. Далее необходимо выбрать необходимые параметры на странице сервиса. Например, указать сферу деятельности компании (здравоохранение, образование, торговля, транспорт, культура, спорт и другое), уровень предполагаемой поддержки (федеральный или региональный), ее тип (финансовая или нефинансовая помощь). Кроме этого, можно выбрать конкретное направление меры поддержки — аренда, займы, консультации, льготы, субсидии и гранты. Чем подробнее предприниматель укажет все данные, тем более точным будет итоговый список мер поддержки, уточнил заммэра.

«Новый сервис работает по принципу расширенной фильтрации. Система анализирует весь реестр мер поддержки по заданным параметрам и отбирает наиболее адресные предложения. Именно те, которые соответствуют особенностям бизнеса и потребностям конкретного пользователя. Если необходимая услуга оказывается на других ресурсах, то сервис перенаправит пользователя на сайты сторонних ведомств»,— добавил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Всего на инвестпортале для пользователей доступны 30 онлайн-сервисов, помогающих вести бизнес в столице. При этом 14 из них заработали в прошлом году.

Только за 4,5 месяцев текущего года онлайн-инструментами портала воспользовались более 38 тысяч раз, пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

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Инвестиции
Ефимов
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