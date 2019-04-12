Джулиан Ассанж: Арестован - не значит побеждён

Арест Джулиана Ассанжа в четверг стал для многих шоком. Шокировала та лёгкость, с которой посольство Эквадора спустя семь лет всё же разрешило британским силовикам пройти в здание дипмиссии. Шокировало то, как Ассанжа волокли шестеро полицейских и запихивали в автозак, будто он – террорист номер один. Но Ассанж, как бы ни сложилась его судьба, уже победил. Какими будут последствия ареста Джулиана Ассанжа для мира?

Постаревший, с тонкой седой бородой, чем-то напоминающий предстоятеля Русской Православной Церкви – долгих семь лет создатель проекта WikiLeaks провёл в крошечной комнатке в посольстве Эквадора в Великобритании. Казалось, его не выдадут никогда, но в Эквадоре сменилась власть, и новый президент Ленин Морено уж слишком хотел наладить хорошие отношения с США, где Ассанжу грозит тюрьма за публикацию секретных материалов о деятельности американского правительства.

Сперва Ассанжа пытались арестовать совсем не за слив секретных документов, поведавших миру о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане и о том, что в Гуантанамо процветают пытки. В 2010 году Швеция выдала ордер на арест Ассанжа в связи с сексуальными домогательствами и изнасилованием. Власти Великобритании постановили выдать его шведам, но Ассанж укрылся в посольстве Эквадора и попросил политического убежища, а обвинения в свой адрес назвал клеветой, продиктованной политическими соображениями. Из-за истечения сроков давности по делу, прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа.

В итоге Ассанж был арестован властями Великобритании по просьбе США, требующих его экстрадиции по обвинению в сговоре с бывшим военным аналитиком США Челси Мэннингом для загрузки секретных баз данных, которые министерство юстиции США назвало одним из крупнейших преступлений, совершённых против секретной информации в истории США.

Посол Эквадора в Великобритании Хайме Марчан, комментируя произошедшее, заявил, что Ассанж всегда был для них проблемой.

Он очень неуважительно относился к властям, он обвинял нас в том, что мы шпионим за ним, что мы лгали ему и были агентами Соединённых Штатов

Объясняя решение о выдаче Ассанжа, президент Эквадора, Ленин Морено заявил:

«В суверенном решении Эквадор отозвал статус убежища у Джулиана Ассанжа после его неоднократных нарушений международных конвенций и других правил». Он обвинил Ассанжа во вмешательстве во внутренние дела страны, и добавил:

Терпение Эквадора достигло своего предела

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа обвинил своего преемника в том, что он «величайший предатель в истории Эквадора и Латинской Америки».

Джереми Корбин, британский политик, лидер Лейбористской партии, написал в твиттере: «Британское правительство должно противостоять экстрадиции Джулиана Ассанжа в США за разоблачение доказательств зверств в Ираке и Афганистане».

Рука «демократии» сжимает горло свободе

Так прокомментировала выдачу Ассанжа британскому правосудию официальный представитель МИД РЫ Мария Захарова.

За Ассанжа вступилась также Организация Объединённых Наций. В феврале 2016 года рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы постановила, что Великобритания и Швеция удерживали Ассанжа, не имея на то законных оснований.

Арест Ассанжа немало обрадовал Соединённые Штаты, а Тереза Мэй заявила, что произошедшее – яркий пример того, что в Великобритании никто не стоит выше закона.

Обрадовались и российские либералы – точнее, те люди, которые причисляют себя к ним. Оказалось, что свобода слова – вовсе не один из основных принципов либерализма, а в случае, если речь идёт о грязных делах светоча демократии, то о них можно и вовсе умолчать.

Так, Леонид Волков, член команды Навального, известного «борца с коррупцией», написал в своём twitter:

День хороших новостей: и аль-Башир и Ассанж явно засиделись, и по аль-Баширу и по Ассанжу давно плачет суд, и аль-Башира и Ассанжа ни капли не жалко

Реакция на арест Ассанжа как нельзя лучше демонстрирует истинное лицо либерализма – что в России, что на Западе. Оказалось, что права человека – вовсе не священная корова, и на их попрание можно закрыть глаза.

К Ассанжу можно относиться по-разному, но несомненно то, что он пострадал за то, что бросил вызов самому могущественному государству в мире и той системе, которую оно строит на планете. Именно благодаря Ассанжу мир узнал о том, что творится в американской тюрьме Гуантанамо, об истинном количестве жертв среди мирных жителей во время американской военной операции в Афганистане в 2004-2009 годы, о деталях деятельности США в Ираке, а также о других грязных методах, которыми США утверждают своё превосходство.

Фото: Snapperjack\Wikipedia

Реакция прогрессивного и либерального мира шокировала – будто свобода слова и страшная правда о пытках в американских тюрьмах вообще ничего не значат в современном мире. Действительно, не значат – для них, по крайней мере. Свобода слова – она для кого надо свобода слова, и никто не смеет говорить о том, что не вписывается в идеальный мир прекрасной западной демократии.

Сторонники свободы слова, в том числе американский разоблачитель Эдвард Сноуден, заявили, что экстрадиция из-за утечек представляет риск для свободы прессы. «Этот прецедент - в случае его выдачи - означает, что любая медиа-организация, любой журналист в любой точке мира, публикующий правдивую информацию о Соединенных Штатах, может столкнуться с экстрадицией и судебным преследованием в СШАх», - считают коллеги и сторонники основателя WikiLeaks.

Скорее всего, теперь правда будет исключительно анонимной. Расследовательская журналистика как жанр была убита 11 апреля 2019 года в Лондоне

Был ли шанс спасти Ассанжа? Например, если бы он успел добежать до российского посольства? Может, и был. Но после того, как он перешагнул порог посольства Эквадора, капкан захлопнулся. Интересно, что в феврале произошёл слив компромата на нынешнего президента страны Ленина Морено. Слив приписывают Wikileaks – и Ассанж, даже зная, чем обернётся для него публикация этих материалов, вполне мог дать добро на публикацию. Для него свобода слова – превыше собственной. Или, быть может, офшорные документы увидели свет благодаря работе американских спецслужб, в результате чего терпение властей Эквадора лопнуло и они решили избавиться от Ассанжа. Как бы там ни было, Морено далбританцам арестовать Ассанжа под гарантии, что его не выдадут США. Возможно, это ещё одна ложь.

Как бы там ни было, у Джулиана Ассанжа ещё будет возможность поведать миру немало интересного. Обвинительное заключение, по которому арестовали Ассанжа, составлено крайне узко, и если прокуратура США не будет выдвигать никаких новых обвинений, то Ассанж может избежать экстрадиции в США вовсе. Есть надежда, что основатель WikiLeaks если и не выйдет сухим из воды, то как минимум получит трибуну, с которой можно будет говорить на весь мир. Притом очень громко. И уже никто не сможет заставить его замолчать. Может быть, именно этого он и добивался?