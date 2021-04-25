Директор ФСБ осторожно высказался о связи США со свежими событиями в Беларуси

Политика

Руководитель Федеральной службы безопасности России Александр Бортников раскрыл подробности расследования возможной причастности США к «военному перевороту», который по версии спецслужб пытались совершить в Беларуси.

По словам чиновника, делом занимается КГБ и следственные органы республики Беларусь. Тем не менее, Бортников утвержадет, что материалы дела подтверждают догадку об американском следе.

«Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц в Москве», — приводит слова Бортникова издание TUT.BY.