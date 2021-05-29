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Политика
«Диктатору место в аду». В Беларуси арестовали жителя из-за надписи на футболке
29 мая, 2021 18:17
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Kremlin Pool/Global Look Press
В Минске арестовали Константина Семенова из-за футболки, на которой было написано «Диктатору место в аду». Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».
По словам свидетелей, у Семенова при задержании при себе был портрет человека, который очень похож на президента страны Александра Лукашенко.
Всего задержанных было около 20 человек. Их обвиняют в том, что они принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии и выкрикивали лозунг «Жыве Беларусь».
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы. На остальных задержанных силовики составили протоколы об административном нарушении, пишут «Известия».
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