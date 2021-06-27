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Политика
Диалог с президентом. К «Прямой линии» с Путиным пришло свыше 545 тысяч вопросов
27 июня, 2021 13:59
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Kremlin Pool/Global Look Press
Россияне к «Прямой линии» с Владимиром Путиным подготовили 545 тысяч вопросов.
Жителей страны волнуют темы, связанные с пандемией коронавируса, прививочной кампанией и ограничениями, вопросы доступности образования.
Прямая линия состоится 30 июня. Каждый житель страны может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва – Путину».
Современные технологии позволят выйти на прямую видеосвязь со студией прямо во время эфира. Кроме того, вопросы принимаются и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40, пишет ТАСС.
Вопрос по теме:
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня. А какой вопрос главе государства хотели бы задать вы?
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