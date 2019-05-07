Действительно важные вопросы Сергея Глазьева

Из разгромной статьи советника Президента РФ Сергея Глазьева, критикующего работу России на украинском направлении, ушлые журналисты умудрились вытащить всего одну деталь. И сумели превратить программный манифест в склочный инфоповод с антисемитским душком, задав вопрос о статье пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Что не увидели в статье Глазьева, и почему пресса стесняется задавать действительно важные вопросы об Украине российскому президенту?

«Оккупация. Западу нужно стабилизировать ситуацию с целью закрепления результатов разгрома этой части Русского мира» - так называется статья Сергея Глазьева, опубликованная на его личном сайте, а также в блоге газеты «Завтра». В ней автор подробно разбирает ошибки, допущенные Россией в работе по украинскому направлению. Вопросов к действующей власти, по мнению Глазьева, много: в первую очередь, чем именно было продиктовано полное невмешательство в украинские дела, которое и привело в конечном итоге к разгрому Русского мира в Малороссии.

Однако внимание журналистов привлекла совсем другая фраза. «Я не исключаю, например, возможности массового переезда на «зачищенные» от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной». Ай вэй, советник считает, что Зеленский хочет заселить Малороссию евреями! – радостно взвизгнула пресса и, сломя голову, побежала к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, чтобы тот срочно прокомментировал эту фразу.

Разумеется, Песков не нашёл, что с ходу ответить по делу, и сообщил, что высказывание советника президента РФ Сергея Глазьева о «переселенцах» в Донбасс не обсуждается в Кремле.

Владимир Путин не имеет отношения к этой позиции. Это исключительно личное мнение, может быть некорректное высказывание советника Глазьева. Я не знаю контекста, в котором это высказывание было допущено, поэтому не имею возможности как-то его комментировать

- сказал он журналистам. Заголовки в СМИ, как нетрудно догадаться, вышли соответствующие. Равно как и комментарии к ним.

Что же имел в виду советник? «Я написал то, что написал, а каждый видит то, что хочет видеть. Посмотрим, что будет дальше», - заявил он радиостанции «Говорит Москва».

Приведём абзац из статьи Глазьева целиком.

Возможно, ставка на Зеленского, сделанная задолго до этих выборов, связана с общим креном администрации Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Вероятно, они поставят перед обновлённым киевским режимом новые задачи. Я не исключаю, например, возможности массового переезда на «зачищенные» от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной — так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан. Это, кстати, в этом регионе уже было при Екатерине, основавшей родной для новых киевских руководителей город.

Как видим, ничего крамольного в мнении Глазьева нет. Тем более, что у украинских властей и правда есть планы очистить Малороссию от русского населения. Например, небезызвестный Семен Семенченко, в прошлом – участник АТО, ныне – депутат Верховной Рады, предлагает «обезлюдить Донбасс», иным способом проблему «оккупированных территорий», по его мнению, не решить.

Возможно, Глазьев знает больше, чем говорит. Обидно другое: за вбросами о переселенцах-евреях никто не заметил других, куда более важных вопросов, поднятых в статье.

Стоило «русскому медведю» повести хотя бы бровью, неонацистский сброд и их олигархические хозяева немедленно поджали бы хвост в страхе перед общенародным восстанием 20 миллионов проживающих на Украине русских людей. И не было бы тогда ни бомбёжек Донецка, ни массовых убийств жителей Донбасса, ни раскола Церкви

- считает Глазьев.

По мнению советника, потеряв Украину, Русский мир понёс катастрофические потери, сдав без боя своим геополитическим противникам свою существенную и, как считает Глазьев, лучшую часть.

«Ещё раз подчеркну, что оккупация Украины русофобскими силами стала возможной только вследствие нашего попустительства. Мы не только принципиально не вмешивались и не пытались противодействовать геноциду русского населения Украины, но и фактически подыгрывали преступлениям киевского режима — признавая Порошенко президентом, а узурпировавшую власть Верховную раду — парламентом», - констатирует Глазьев.

Некоторые наши СМИ интерпретировали действия этих преступников как политику легитимных властей Украины, не отдавая себе отчёта в том, что эта политика велась по указанию американских спецслужб вопреки воле и интересам подавляющей части народа. Тем самым в российском обществе провоцировались антиукраинские настроения, продолжающие дело необандеровцев.

Вместо того чтобы помочь народу Украины развернуть освободительное движение против узурпировавших власть американских марионеток, мы «повелись» на их провокации, многократно ухудшив положение русского населения Украины, считает советник.

«В ответ на антироссийские действия контролируемых США киевских властей мы вводили санкции против всей Украины, не понимая, что они бьют прежде всего по ориентированному на Россию населению южных и восточных областей «незалежной». Достаточно взглянуть на список попавших под российские санкции предприятий и граждан Украины, среди которых оказалось немало наших партнёров и союзников».

Вот какие вопросы нужно было задавать пресс-секретарю президента, «коллеги». Да, ошибок на украинском направлении было сделано немало, но ветер, как говорится, переменился. И радует то, что здравый смысл всё же берёт верх, а власть, к счастью, слушает не вас, иначе бы не было принято судьбоносное и долгожданное решение о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса. И хочется верить, что в конечном итоге на неприятные вопросы отвечать придётся уже вам, «коллеги».