Дети из пробирки. Жириновский предрек человечеству появление «искусственных детей»

Политика

Владимир Жириновский всерьез опасается феминизма и считает, что это может привести к переходу на искусственное оплодотворение.

По мнению лидера ЛДПР, у феминизма есть как положительные стороны, так и отрицательные моменты.

«Если по-настоящему раскрутить права женщин, то девочки замуж выходить не будут и рожать не будут. Вот в чем проблема. Они хотят быть равными с мужчинами. И это понятно. Но мужчина не может родить», - предупредил он.

Политик отметил, что выйти из этой ситуации поможет переход на искусственное оплодотворение. В этом случае яйцеклетки и сперматозоиды будут совмещаться в медицинских условиях и, по словам политика, будут расти в специальном инкубаторе, а потом появятся «искусственные дети».

Владимир Жириновский считает, что человечество придет к этому примерно через 200-300, и тогда феминистски восторжествуют, пишет «Газета.Ru».