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Десятки силовиков массово лишились званий из-за решения Александра Лукашенко

Артем Денисов
4 мая, 2021 23:02
1 мин
Артем Денисов
4 мая, 2021 23:02
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко лишил воинских и специальных званий 80 военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств страны.

Глава государства подписал специальный указ. Как говорится на сайте Лукашенко, в период «обострения общественно-политической обстановки в стране» некоторые силовики «нагнетали протестные настроения в обществе», участвовали в несанкционированных протестных акциях, выступали их организаторами, а также размещали в интернете экстремистские материалы и призывы к радикальным действиям, сообщает РБК.

Напомним, выступившие на стороне протестующих силовики объединились в организацию BYPOL. Ее участники собирают информацию о случаях нарушения прав человека силовиками в Беларуси и случаях применения насилия.

В марте правоохранительные органы Беларуси задержали бывшего военного контрактника, который предоставлял в оппозиционную инициативу BYPOL.

Ранее по теме:  В Беларуси задержали «сливавшего» BYPOL данные силовиков экс-военного
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