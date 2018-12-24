США дестабилизируют Мадагаскар при помощи НКО

Прозападные общественники ведут подрывную деятельность в Мадагаскаре под прикрытием гуманитарных миссий. В рамках президентских выборов в стране завершается подсчёт голосов. По последним данным CENI, лидирует Андри Раджоэлина, фаворит первого тура.

Победа Андри Раджоэлина не устраивает Запад. На острове присутствует множество иностранных граждан – представителей некоммерческих организаций (НКО) западных стран. Они следят, чтобы выборы выиграл их кандидат Марк Равалуманана.

В списке НКО, действующих в Мадагаскаре, представлено более 20 организаций. Их названия хорошо известны экспертам, изучающим арабскую весну и прочие искусственные революции. Это «Корпус Мира», «Национальный фонд демократии», «Фонд Сороса», Фонд Макартуров, USAID, Project Syndicate, Центр стратегических и международных исследований и прочие.

Псевдогуманитарная НКО «Корпус Мира» является независимым агентством в составе Госдепартамента США с начала 1960-х годов. Её цель – продвижение американской культуры и английского языка. Задач по оказанию помощи и решению проблем местных жителей «Корпус Мира» не ставит. В Мадагаскаре количество членов данного НКО насчитывало 150 человек, а после октября 2018 года к ним прибавилось еще 40.

Увеличение числа представителей «Корпуса Мира» связано с осознанием проигрышной позиции Марка Равалуманана на президентских выборах. Источник в Мадагаскаре сообщил, что десятки молодых людей из НКО разъехались по регионам государства с целью профинансировать деятельность местной оппозиции. Ведётся подготовка протестов и погромов, противостояния с полицией и диверсионной борьбы.

С помощью «Корпуса Мира» США собирает контакты активных малагасийцев и воспитывает «лидеров мнений», задача которых – вовлекать в протестные акции и американские программы своих соотечественников.

Помимо «Корпуса Мира» активную работу с молодыми жителями Мадагаскара проводит и UNICEF. Согласно данным их официального сайта, на сегодняшний день проведено обучение 43 тысяч учителей, 10 тысяч школ укомплектовано «учебными материалами». Это не жест доброй воли, а холодный расчёт: попытка создать армию лояльной к США молодёжи.

Мимо выборов в Мадагаскаре не смогли пройти и британские НКО. «Вестминстерский фонд в поддержку демократии» оказывал влияние на избирательный процесс с первого тура, отправив на остров «профессиональных» наблюдателей. Эти «волонтёры» получают крупные деньги и замечены в подкупе избирателей за «нужного» кандидата.

На малагасийцев также оказывают давление фонды Сороса, уличённые в деле «цветных революций» в Африке и на Ближнем Востоке. Они продвигают интересы американских элит и рассчитывают создать предпосылки для гражданского противостояния по итогам выборов президента. Куратором протестных настроений является глава миссии USAID на Мадагаскаре Джон Данлоп, отправленный на остров незадолго до выборов.

До этого Джон Данлоп служил в «Корпусе Мира» в ЦАР, работал в Руанде, Заире и Южном Судане. Он посещал Ирак и Афганистан, был сотрудником по вопросам демократии и управления USAID в Иордании, выполнял функции замдиректора миссии USAID в Багдаде и Ираке. Во всех этих странах до сих пор нет ни мира, ни демократии. А потому можно предположить, что и в Мадагаскаре силами фондов Сороса может начаться кровавое противостояние.

Еще одно НКО, Project Syndicate, отвечает за дискредитацию Мадагаскара в интернете. За год до выборов медиаорганизация запустила слух о «вечном возвращении мадагаскарской чумы», ознаменовавшем старт кампании по очернению властей страны. Дискредитация оппонентов «нужного» кандидата позволяет при поражении поддержать его открыто «извне», вплоть до введения «миротворческого» контингента.

Описанные выше НКО крайне опасны и оказывают деструктивное влияние на любые политические события в мире. Результатом их деятельности становятся не пресловутые «мир» и «демократия», а вполне реальная разруха, деструкция государств и уничижение реально сильных политических деятелей. На примере событий в Мадагаскаре это видно невооружённым взглядом.

Победа Андри Раджоэлины не устраивает транснациональные компании. Зато полностью отвечает интересам жителей Мадагаскара: хороший рейтинг кандидата усматривается на всей территории страны. Марк Равалуманана отчасти лидирует в центре, но совершенно незаметен в прибрежных районах. Фактически, победа «западного» кандидата могла бы стать причиной раскола и последующего гражданского противостояния.

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