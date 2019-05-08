«Держать оборону против русских»

Одним из самых слабоизученных феноменов Второй мировой войны остаётся упорное сопротивление, которое оказывал вермахт с осени 1944 года и до мая 1945 года. С невероятным звериным ожесточением противник ввёл бои за каждый клочок оккупированной и собственной земли. С оружием в руках дрались дети и старики.

Факты яростного сопротивления солдат и жителей нацистской Германии зафиксированы в хрониках Советского информбюро, документах РККА и англо-американских сил, а также в многочисленных мемуарах очевидцев.

Данный феномен вызывает множество вопросов и споров по той причине, что уже после победоносной для СССР Курской дуги (июль-август 1943 года) всем более-менее трезвомыслящим людям той поры стал очевиден исход самой страшной в истории человечества мясорубки.

Последние надежды немцев на иной результат Второй мировой войны были уничтожены с высадкой десанта союзников в Нормандии

Как и в 1914 году, Германия вновь была вынуждена на два фронта. Однако спустя 30 лет у немцев не оказалось для этого достаточного количества войск и резервов. Максимум, на что могли рассчитывать нацисты — это сепаратный мир с одним из противников. Но какой был смысл заключать его наступающим силам, если печальная судьба Третьего рейха ни у кого не вызывала сомнений.

Идеология и желание сепаратного мира

К 1944 году Германия лишилась практически всей прежней кадровой армии. Комплектование частей происходило за счёт необстрелянных новобранцев, началось формирование ополчения — «фольксштурма».

Во второй половине 1944 года под ружьё были поставлены подростки 1927 года рождения. Даже в 1945 году немцы умудрились привести две волны мобилизации: в феврале были призваны юноши 1928 года рождения, а в марте — 1929 года рождения. До мая 1945 года активное сопротивление РККА и англо-американским войскам оказывали выходцы из гитлерюгенд, организации, где состояли мальчики в возрасте от 10 лет.

Под строгим табу у нацистов находилась только служба в войсках представительниц слабого пола. С конца 1944 года немецких женщин стали допускать к несению боевой вахты исключительно во вспомогательных частях

Дефицит опытных кадров не мешал вермахту сражаться достаточно профессионально и упорно. Боевые действия (пусть и менее интенсивные) продолжались даже после объявления о капитуляции 8 мая 1945 года (по европейскому времени). Удивительным образом, казалось бы, хромавшая на обе ноги немецкая военная машина работала до самого краха государственности.

Например, до 11 мая продолжалась Пражская наступательная операция. РККА в районе чешской столицы противостояли группы армий «Центр» и «Австрия» в количестве 62 дивизий (более 900 тысяч человек). Противник был повержен в течение нескольких дней, но советские потери СССР были огромными — 49 348 человек (данные Военной Академии Генштаба ВС РФ).

Вялотекущие бои с остатками вермахта Красная армия вела вплоть до 20-х чисел мая. С 9 по 17 мая РККА захватила в плен около 1,5 миллиона солдат и офицеров противника, включая коллаборационистские казачьи формирования и подразделения Российской освободительной армии (РОА) Андрея Власова. Бои с прибалтийскими «зелёными братьями» и украинскими боевиками велись вплоть до начала 1950-х годов.

В чём же причина стойкости нацисткой армии и некоторых её союзников? В советской историографии принято представлять немецких военнослужащих эдакими фанатиками-головорезами, одурманенными идеологией национал-социализма. Дескать, сила пропаганды была настолько сильна, что у людей полностью отказывал разум, а вместе с ним, видимо, и инстинкт самосохранения.

Без сомнения, некоторая часть немецкой элиты, офицеров и солдат представляла собой идейных нацистов и отъявленных негодяев.

Однако глупо отрицать, что среди вермахта было немало противников Гитлера, людей, считавших себя патриотами «Великой Германии», но отвергавших культ личности Адольфа Гитлера и национал-социализм

В противном случае операция «Валькирия», известная ещё как заговор 20 июля 1944 года, не была бы возможна. 75 лет назад фюрер едва не попрощался с жизнью вследствие попытки госпереворота со стороны группы высокопоставленных офицеров, понимавших, что курс руководителя Третьего рейха ведёт Германию к катастрофе.

Более адекватная трактовка упорного сопротивления немцев, распространённая в отечественной историографии, заключается в том, что немцы продолжали отчаянно сражались, надеясь на снисхождение англо-американских войск.

Этому объяснению есть немало доказательств. В частности, на сепаратный мир с союзниками СССР рассчитывали участники операции «Валькирия». Также известно, что некоторые многие части вермахта желали сдаваться именно англичанам и американцам, а те берегли десятки дивизий врага, чтобы задействовать их в операции «Немыслимое», предполагавшей разгром РККА (решение о её проведении в итоге принято не было).

Например, достоверно известно, что подхода союзников ожидал немецкий гарнизон датского острова Борнхольм, насчитывавший от 15 до 25 тысяч человек. С 9 мая 1945 года он вёл ожесточённые бои с солдатами 2-го Белорусского фронта, не подчиняясь приказу о капитуляции

Капитан 1-го ранга Герхард фон Кампц, командовавший немецкой группировкой, даже отправил англичанам послание, где сообщил, что готов «держать оборону против русских». Однако надежды нацистского военачальника не оправдались и в итоге гарнизон был разгромлен и пленён Красной армией.

Да и сами союзники далеко не всегда были снисходительны к сдавшимся в плен нацистам. Нередко они расправлялись с немцами, будучи не в силах простить им гибель боевых товарищей и бесчеловечное отношение к мирному населению.

Тёмные пятна

Таким образом, обе версии отечественных историков не дают полноценного ответа на вопрос о высоком моральном духе вермахта в последние месяцы ВОВ. Например, слабо подготовленный берлинский гарнизон дрался буквально за каждый дом. Штурмовой флаг 150-й дивизии был водружён 2 мая, но Берлинская операция завершилась только спустя шесть дней.

Альтернативная трактовка феномена ожесточённого сопротивления нацистов заключается в том, что для большей части немцев со второй половины 1944 года боевые действия превратились в фактически собственную отечественную войну. Солдаты и офицеры прекрасно осознавали скорый крах Третьего рейха, но предпочитали погибнуть в бою, чем наблюдать за унижением Германии.

Такая точка зрения не очень популярна в нашей стране и за рубежом. Причина очевидна — потомкам победителей из стран антигитлеровской коалиции придётся признать, что они воевали не только с сильным, но и с чрезвычайно мотивированным противником, который с осени 1944 года осознанно шёл на верную смерть

Подобный взгляд на причину яростного сопротивления врага, особенно в России, и вовсе будет воспринят как еретичество, попытка надругаться над исторической памятью и пересмотреть итоги ВОВ. Однако подлинное понимание мотивации немцев не означает того, что наша страна должна испытывать (упаси Бог!) уважение к нацистам, разорившим почти всю европейскую часть СССР.

Победа дорога нам как истина, и границы нашего представления о противнике (как и о Красной армии) необходимо расширять. Долгое время в СССР было запрещено говорить даже о превосходстве немецкой военной организации и техники, а также о катастрофическом отставании РККА от вермахта. Сейчас иное время, но множество страниц ВОВ по-прежнему остаются тёмными пятнами в нашей истории.