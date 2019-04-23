Кандидаты в депутаты заявили о нарушениях в ходе московских праймериз

Праймериз в 14 избирательном округе Москвы в СВАО, организованном для выявления единого кандидата от оппозиционных сил округа, прошли с нарушениями, свидетельствуют участники и очевидцы.

По свидетельству издания «Ридус», в ходе подготовки голосования были выявлены факты подкупа избирателей: курьеры в районе Ростокино приносили людям вместе с кодами для электронного голосования подарки от кандидата Ольги Кравчук. Издание «Москва.ру» также сообщает, что курьеры приходили только к «правильным» активистами, а до остальных не доходили, таким образом из 744 зарегистрировавшихся на электронное голосование избирателей проголосовали только 255 человек. Информация о том, что люди попросту не смогли отдать свой голос, подтверждается многочисленными сообщениями в соцсетях и, по меньшей мере, одним из участников голосования – Николаем Александровым.

Вскоре был вскрыт сговор Николая Александрова и Ольги Кравчук, чьи штабы действовали сообща, сообщает «Ридус». По словам Николая Александрова, в день голосования активисты Сергея Цукасова вели агитацию в непосредственной близости от избирательных участков. Кроме того, члены избирательной комиссии препятствовали проходу избирателей на участок, отсеивая «неблагонадженых». При этом у тех, кто попал на участок, зачастую не проверяли даже прописку.

В этой связи также появлялись сообщения о том, что КПРФ нагоняет на участки студентов. Удержание штабом Ольги Кравчук части бюллетеней пока не подтверждено.

Наличие множества пролем и жалоб признал и фаворит гонки Сергей Цукасов.

«Проблемы эти влияли и продолжают влиять на скорость окончания всей процедуры, на официальное решение Избиркома. Прошу всех набраться терпения. Сегодня-завтра Избирком рассмотрит все жалобы (их много), ответит на них и примет решение», – написал Цукасов на своей странице в Facebook.

Николай Александров также заявил, что может не признать итоги голосования, если найдут подтверждение многочисленные факты нарушений.

Праймериз в 14 избирательном округе Москвы организовано с целью выявления единого кандидата от оппозиции на предстоящих официальных выборах. Ранее КПРФ – один из организаторов голосования – в начале апреля объявила о поддержке Сергея Цукасова, одного из фаворитов гонки, тем самым поставив под сомнение ценность голосования, так как если бы на праймериз победил другой кандидат, это лишило бы оппозицию единого представителя.

Эксперты отмечают, что, если бы голосование было официальным, некоторые нарушения напрямую нарушали бы действующее законодательство и повлекли бы предусмотренные законом наказания.