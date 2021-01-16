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Политика
Депутаты Верховной Рады Украины чуть не распустили руки из-за языка
16 января, 2021 20:37
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Член фракции Верховной Рады Украины «Слуга народа» Юрий Камельчук схлестнулся с депутатом Кириллом Куликовым после ожесточенных дебатов о новой языковой политике в стране.
Инцидент имел место на передаче в эфире канала «Наш». Куликов подвергал критике методы украинских властей. Сравнение насильственного внедрения украинского языка со «слоном в лавке» вызвало у его оппонента бурю негодования.
Камельчук решил что Украину сравнивают с лавкой и перешел в наступление. Депутат направился к креслу Куликова, остановить его удалось лишь усилиями телеведущих, передает РИА «Новости».
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