Депутаты Верховной Рады Украины чуть не распустили руки из-за языка

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Член фракции Верховной Рады Украины «Слуга народа» Юрий Камельчук схлестнулся с депутатом Кириллом Куликовым после ожесточенных дебатов о новой языковой политике в стране.

Инцидент имел место на передаче в эфире канала «Наш». Куликов подвергал критике методы украинских властей. Сравнение насильственного внедрения украинского языка со «слоном в лавке» вызвало у его оппонента бурю негодования.

Камельчук решил что Украину сравнивают с лавкой и перешел в наступление. Депутат направился к креслу Куликова, остановить его удалось лишь усилиями телеведущих, передает РИА «Новости».