Депутаты хотят запретить общественникам проводить экологические экспертизы
Совместная инициатива «Единой России» и ЛДПР предусматривает исключение из списка возможных экологических инициаторов все общественные объединения и граждан, внесенных в реестр иноагентов.
Согласно действующей редакции закона на сегодняшний день выступить с инициативой о проведении федеральной или региональной экологической экспертизы могут граждане, общественные организации (объединения), а также органы местного самоуправления, если охрана окружающей среды является главным направлением их деятельности.
Предлагаемые поправки исключают из этого списка граждан-иноагентов, а также общественные организации. Вместо них инициаторами могут считаться общественные инспекторы по охране окружающей среды.
Новый законопроект также предусматривает отказ любому инициатору в том случае, если сведения об объекте, потенциально нарушающем экологическую безопасность, представляют не только государственную, но и коммерческую тайну.