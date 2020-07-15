Депутаты предложили упростить оформление недвижимости в России

Политика

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Депутаты Госдумы предложили упростить порядок электронного оформления недвижимости и внесли несколько поправок в закон «О государственной регистрации недвижимости».

Предложено упростить порядок подачи электронных заявлений о госрегистрации права и кадастровом учете объекта недвижимости, не связанных с переходом и ограничением прав. Такие заявления можно будет подать без использования электронной подписи. Идентификацию жители России будут проходить через портал Госуслуг.

Как ожидается, это сократит затраты граждан на подачу заявления в орган регистрации прав, так как не нужно будет тратить время и средства на оформление электронной подписи.

После авторизации можно будет отправить электронные заявления о кадастровом учете в связи с изменениями основных сведений о недвижимости, садовом доме или земельном участке, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, Райффайзенбанк и Аналитический центр Циан выяснили причины переезда россиян на юг и критерии выбора недвижимости.

В отличие от туристического спроса, когда в наиболее отдаленных от Краснодарского края регионах практически не интересуются его курортами, поиск квартиры на море для жизни актуален россиянам Уральского, Сибирского и Дальневосточных округов. Такой переезд позволяет сменить суровый климат на более комфортные погодные условия. При этом каждый третий потенциальный покупатель готовых квартир на побережье Краснодарского края — москвич.

Когда-нибудь переехать жить на море мечтает 60% россиян. В этом году недвижимость на юге планируют приобретать только 13% опрошенных. И тут наиболее решительно настроены жители Казани (22%). 27% всех респондентов откладывают покупку на будущий год.