Депутаты предлагают ежемесячно выплачивать россиянам по 10 тысяч рублей

Политика

Депутаты Тюменской областной думы рассказали о законопроекте, который в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной Думе России. По их словам, проект направлен на повышение уровня благосостояния населения страны.

Политики считают, что во время пандемии коронавирусной инфекции материальное положение граждан сильно пошатнулось, и теперь деньги распределяются между россиянами не самым справедливым образом: «богатые богатеют, бедные — беднеют».

Поэтому депутаты предлагают каждый месяц выплачивать жителм РФ по 10 тысяч рублей.

«Выплата направлена на устранение нищеты в кризисный период. Деньги пойдут на необходимые нужды - продукты, одежду, жилье. Это прямое изменение экономики, которое будет стимулировать её рост», — прокомментировал инициативу руководитель депутатской фракции «Справедливая Россия» Тюменской областной Думы Владимир Пискайкин.

Известно, что документ был внесён в ГД на рассмотрение ещё два года назад, передает Тюмень Наш город.ру.