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Политика
Депутаты нового созыва Госдумы уже хотят сократить себе работу до двух дней в неделю. Еще до начала работы
4 октября, 2021 21:11
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Государственной думе РФ предложили сократить число еженедельных заседаний. Еще не начав работу, восьмой созыв может перейти на два заседания в неделю вместо трех. Соответствующее предложение было озвучено временной рабочей группой, которая занимается подготовкой первого заседания Госдумы восьмого созыва.
Отметим, формат работы два дня в неделю был введен в Госдуме осенью 2020 года из-за пандемии. Предполагается, что подобная мера будет сохранена и для нового созыва, сообщает Znak.com.
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