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Депутаты Хакасии убеждены, что в республике существует целая группа людей, которая занимается тем, что публично унижает достоинство представителей местных властей. Они направили письмо в адрес регионального прокурора, руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю, министра МВД и руководителя местного ФСБ с просьбой проверить действия этой группы на экстремизм.

Власти считают, что с прошлого года на территории республики появилась и действует до сих пор межрегиональная группа, «в деятельности которой усматриваются явные признаки экстремистской направленности». Из-за равнодушия правоохранительных органов, неизвестные возбуждают среди населения враждебные по отношению к власти чувства, а еще унижают достоинства представителей республиканских исполнительных и законодательных органов власти. Так, по мнению депутатов, из-за действий этой группы пострадали председатель Верховного Совета республики, ряд депутатов Верховного Совета, а также Глава Хакасии.

К слову, действует эти неизвестные люди, подозреваемые депутатами в экстремизме, через Интернет. В частности, речь идет о Telegram-каналах, Instagram, социальных сетях, СМИ и мессенджерах.

«Одной из форм провокаций выбраны публичные несанкционированные акции, – приводит текст письма депутатов РТС. – Просим провести полную объективную проверку и установление лиц, причастных к противоправным действиям».

В письме говорится, что если в Хакасии не будут приняты соответствующие меры, депутаты обратятся в Генеральную прокуратуру и к Президенту РФ.