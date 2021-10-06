Депутаты Казахстана внесли поправки в закон с целью «искоренить» русский язык
В Казахстане продолжат «ущемлять» русский язык на федеральном уровне. Депутаты внесли поправки в проект закона о визуальной информации. Теперь, согласно нововведениям, вывески, баннеры и указатели в республике будут исключительно на казахском языке.
Как отметил депутат Берик Абдыгалиулы, на русском и других языках тексты, с которыми ежедневно сталкиваются десятки тысяч граждан на улицах города, будут прописаны только в случае острой необходимости.
Парламентарий подчеркнул, что избиратели часто жалуются на «неграмотное изложение текста визуальной информации на казахском языке», порой сведения бывают представлена лишь на русском, и и местных жителей это не устраивает, передает Sputnik Казахстан.
Ранее сообщалось о том, почему в Казахстане появились «языковые патрули» и из-за чего русскоговорящих в соседнем государстве стали травить.