Депутаты из регионов Путину: «Требуем немедленного допуска к Алексею Навальному врачей»

Политика

Российские депутаты из разных регионов обратились к президенту Путину с просьбой допустить медиков к политику Алексею Навальному который находится в покровской колонии. Текст обращения опубликовал в своем телеграм-канале псковский депутат Лев Шлосберг.

«Состояние здоровья политического заключенного Алексея Навального угрожает его жизни. Действенных мер по оказанию ему медицинской помощи не принимается. Требуем немедленного допуска к Алексею Навальному врачей по его добровольному выбору и госпитализации Навального в гражданское медицинское учреждение, соответствующее тяжести состояния его здоровья. Происходящее по отношению к Навальному мы расцениваем как покушение на жизнь политического деятеля, совершаемое по мотивам личной и политической ненависти», - говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что лечащий врач политика Анастасия Васильева заявила, что его состояние критическое. По словам медиков, у Навального есть большой риск развития почечной недостаточности и остановки сердца, пишет «Коммерсантъ».