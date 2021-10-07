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Политика
Депутаты «Единой России» избрали нового руководителя фракции в Госдуме
7 октября, 2021 17:52
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kremlin. ru/Global Look Press
Руководителем фракции «Единой России» в Госдуме станет Владимир Васильев. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
На должность руководителя фракции кандидатуру Васильева предложил председатель партии Дмитрий Медведев, отметив, что он пользуется доверием однопартийцев и президента России Владимира Путина, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Васильев возглавлял фракцию «Единой России» в Госдуме в 2012-2017 годах. Также он руководил думским комитетом по безопасности, а в 2018 году был назначен главой Дагестана.
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