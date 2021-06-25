Депутата Илью Яшина признали экстремистом и ловко сняли с выборов в Мосгордуму
Муниципальному депутату московского района Красносельский Илье Яшину запретили избираться на довыборах в Мосгордуму. Всё дело в том, что он активно поддерживает оппозиционера Алексея Навального и его Фонд борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом)
«Меня сняли с выборов. Избирком признал меня экстремистом из-за поддержки Навального и запретил выдвигаться. Такого наглого беспредела я не видел давно», — написал политик в своём Twitter-аккаунте.
Избирательная комиссия сообщила, что политик признан «лицом, причастным к экстремистской деятельности», на этом основании его сняли с выборов в Московскую думу и лишили права куда-либо избираться в ближайшие пять лет.
«Суд не рассматривал мое дело. Никаких доказательств«экстремистской деятельности» не представлено. Аргументация комиссии была на уровне недавнего интервью Красовского с Клишасом: «Ну это ж Яшин, он с Навальным вместе, против Путина выступает. Его причастность к экстремизму общеизвестна»», — объясняет происходящее муниципальный депутат.
Яшин добавил, что весной ему стали поступать предложения публично «отречься» от Навального взамен на «нормальную карьеру» и допуск на выборы, однако политик не пошел на сделку, говорится в Facebook-аккаунте мундепа.